Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Meclis Başkanı seçimi için Amerika ziyaretinizi kısa kesip dönmenize karşın dün yine Meclis Başkanlığı için uzlaşı olmadan gün bitti. Bu oyuna artık bir son verilmesi için devreye girmeniz şart oldu…

Sn. Ünal Üstel, Ekim ayının ortasını geçtiğimiz bugünlerde Meclisi çalıştıramamanız nedeniyle yasalar beklemekte. Onu geçtik kısa bir süre sonra 2025 yılı bütçesi için görüşmeler yapılmalı. Artık bu sorunu çözmeniz şart…

Sn. Hüseyin Çavuş, hayvancılar süt fiyatlarının artması için Bakanlığı bekliyor. Acaba Tarım Bakanlığı olarak bu konuda bir fiyat belirleyecek misiniz?

Sn. Ziya Öztürkler, Meclis Başkan adaylığı konusunda UBP içinde isminizin konuşulması sonrasında yaşanan gelişmeler bugün sizin aday gösterileceğinizi doğruladı. Hade hayırlısı diyelim…

Sn. Gültekin Gültekin(Albay), son zamanlarda emekli olma konusunda kararlı olduğunuzu öğrendik. Senin için ek mesaiyi bırakmak zor olacak fakat kararınızı bu yıl uygulamazsanız taşlar yerinden oynayacak. İyi nöbetler.

Sn. Osman Cook, Büyük Av sezonun açılmasına artık sayılı günler kaldı. Avılık Federasyonu olarak acaba arazide yaptığınız gözlemlerde av popülasyonunu nasıl gördünüz?

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