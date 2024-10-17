banner913
banner932
Kıbrıs için yeni dönem
Kıbrıs için yeni dönem
19 0
Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi
Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi
78 0
 
İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk
İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk
33 0
Gıda israfında dünya birincisiyiz
Gıda israfında dünya birincisiyiz
37 0
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
34 0
Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi
Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi
44 0
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
72 0
banner1032

Mesajınız var

banner1020

banner1045
Mesajınız var
banner971

Sn. Ersin Tatar, New York’taki üçlü yemek sonrasında BM Genel Sekreteri müzakerelerin başlaması için bir ortam oluşmadığını açıkladı. Anlaşılan artık umutların azaldığını o da anlamaya başladı…

Sn. Ünal Üstel, bugünkü Meclis Genel Kurulu’nda hem başkanlık seçimini hem de yardımcılıkları ile katip seçimlerini ortak konsesusla çözeceğinizi açıkladınız. Ancak pek öyle olmayacak gibi…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kırsal kesim arsaları için bazı yerleşim yerlerinde talepler alınmaya başlamış. Ancak ülkenin birçok yerinde gençler bu arsaları bekliyor…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ülkemizde 2024 yılı iş kazaları ve işçi ölümleri bakımından oldukça kötü bir yıl olarak geçiyor. Acaba bunun nedeni artan işgücünü kontrol altına alamamak mı?

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Fransa’nın Strasbourg kentinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katılarak ülkemizi temsil etmeniz çok önemli. Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak şart…

Sn. Mine Gürses, Merit Otelleri bünyesindeki Merit Park Otel çalışanı Hakan Yüce’nin ani vefatı herhalde başta siz olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Allah rahmet eylesin. Başınız sağolsun…

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.