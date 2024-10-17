Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, New York’taki üçlü yemek sonrasında BM Genel Sekreteri müzakerelerin başlaması için bir ortam oluşmadığını açıkladı. Anlaşılan artık umutların azaldığını o da anlamaya başladı…

Sn. Ünal Üstel, bugünkü Meclis Genel Kurulu’nda hem başkanlık seçimini hem de yardımcılıkları ile katip seçimlerini ortak konsesusla çözeceğinizi açıkladınız. Ancak pek öyle olmayacak gibi…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kırsal kesim arsaları için bazı yerleşim yerlerinde talepler alınmaya başlamış. Ancak ülkenin birçok yerinde gençler bu arsaları bekliyor…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ülkemizde 2024 yılı iş kazaları ve işçi ölümleri bakımından oldukça kötü bir yıl olarak geçiyor. Acaba bunun nedeni artan işgücünü kontrol altına alamamak mı?

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Fransa’nın Strasbourg kentinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katılarak ülkemizi temsil etmeniz çok önemli. Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak şart…

Sn. Mine Gürses, Merit Otelleri bünyesindeki Merit Park Otel çalışanı Hakan Yüce’nin ani vefatı herhalde başta siz olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Allah rahmet eylesin. Başınız sağolsun…