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Sn. Ünal Üstel, Meclis Başkanlığı için adayların başına 2 yıl önce adaylığı gündem olan Resmiye Canaltay ismi yerleştiriliyor. Acaba bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
 
Sn. Zorlu Töre, iddialara göre, partinizin Meclis Başkanlığında size destek olmaması sonrasında Cumhurbaşkanlığı için bağımsız aday olmayı düşünüyormuşsunuz. Kolay gelsin diyelim…
 
Sn. Erhan Arıklı, Pazar gün yapılan bir haberde Lefkoşa-Mağusa anayolunun Haspolat Kavşağı bölgesinde yol bakım onarım çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti. Ancak sürücüler böyle bir çalışmanın hiç başlamadığını ifade ediyorlar.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, partinizdeki gelişmeleri oldukça sakin bir şekilde izlemeye devam ediyorsunuz. Son Meclis Genel Kurulu’ndaki seçimde sandık başındaki hareketiniz ne kadar sakin olduğunuzu gösteriyor…
 
Sn. Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ olarak son günlerde özellikle Türkiye’de kadına karşı şiddete tepki için yapılan yürüyüşe destek vermeniz çok anlamlı. İnşallah bir farkındalık yaratılır…
 
Sn. İbrahim Mısırlıoğlu, takımınız K.Kaymaklı’nın ilk hafta sonrasında aldığı seri galibiyetler camianızı mutlu ediyor. Özellikle zor Dipkarpaz deplasmanından galibiyetle dönmeniz takıma güveni artırmış olsa gerek…
 
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