Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Başsavcılık’tan beklenen cevap gelmesi sonrasında Parti Meclisi toplantısında zorlu Töre ile ne konuştuğunuz merak ediliyor? Bu sürecin bu şekilde olacağı belli değil miydi? Bizce artık otoritenizi göstermenin zamanı…

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler ve hayvancılar Tarım sektörünün bitme noktasına geldiğinden yana dert yanıyor. Özellikle hayvancılar ellerinde kalan küçük ve büyükbaş hayvanlar nedeniyle zor günler yaşıyormuş.

Sn. Özdemir Berova, iddialara göre Maliye Bakanlığı olarak bütçenin tükenmesi nedeniyle artık borçları borç alarak ödemeye gitmişsiniz. Anlaşılan kara delik çok büyüdü…

Sn. Zorlu Töre, Meclis Başkanlığı konusunda Başsavcılık’tan alınan görüş sonrasında oldukça sinirli olduğunuz gözlemlendi. Bizce hiç sinirlenmenize gerek yok. Herşey olacağına varırmış…

Sn. Çağrı Aktuğ, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün 3 yıl sonra yeniden Canbulat Stadı’na dönmeniz sanki takımı frenlemişe benziyor. Zira çim zeminden sentetik çime geçiş her futbolcuyu zorluyor…

Sn. Yasin Ekrem Serim, T.C Lefkoşa Büyükelçiliği olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin Dolarlık bir katkı yapmanız çok yerinde. TC Büyükelçiliğinden 18 yıl içinde 2 milyon Dolar’a yakın bir meblağ katkı yapılmış olması dikkat çekici..