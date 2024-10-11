Sn. Ersin Tatar, 15 Ekim’de New York’ta yapılacak olan üçlü yemek için hazırlıklar nasıl gidiyor? Acaba sizinle beraber hükümetten birileri gidecek mi?



Sn. Hüseyin Çavuş, TÜK’ün yaklaşın 3 ay önce aldığı arpa ve buğday ödemeleri konusunda tıkanıklık yaşandığı bilgisi geldi. Özellikle arpa ödemesi çıkan üreticilerin çeklerinin hazır olmasına karşın kasada para olmadığı için ödeme yapılmıyormuş… Bundan haberiniz var mı acaba…



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak uluslararası turizm fuarlarında yer alarak ülke turizmini tanıtma adımları fayda ediyor mu? Herhalde bu fuarlar dışında tanıtım faaliyetleri de var diye düşünüyoruz…



Sn. Erhan Arıklı, kış aylarının yaklaştığı bugünlerde ihaleye çıkarak anayollarda tadilat ve yama çalışmalarına başlamanız çok akıllıca bir hareket değil sanki. Zira asfalt işi yağmurlu ve soğuk zamanda yapılmaz diye biliyoruz…



Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Büyükkonuk’ta bu yıl 25.si yapılacak olan Eko Gün etkinliği yine etkinlikle dop dolu ve zengin stantlarıyla halkı bekliyor olacakmış. Allah kolaylık versin diyelim…



Sn. Celal Bayar, TMT Mücahitler Derneği olarak Ali Pilli ve Zorlu Töre’yi hastaneye giderek ayrı ayrı ziyaret etmişsiniz. Onlara geçmiş olsun dileklerinizi ileterek moral vermeniz çok güzel. İnşallah tez zamanda ayağa kalkarlar…



