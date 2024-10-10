Sn. Ünal Üstel, Meclis Başkanlığı krizi acaba bugün çözülecek mi? Salı gecesi ana muhalefet partisi CTP’nin meclisi çalıştırmama olarak yorumladığınız hamlesini herhalde bugün aşacaksınız…



Sn. Zorlu Töre, Salı akşamı yaşanan gergin görüşmeler neticesinde tansiyonunuz fırlamış. Çok geçmiş olsun. Umarız en kısa sürede toparlarsınız. Bu arada başkanlık işi herhalde olmayacak gibi…



Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanı olarak partili vekilleriniz Ali Pilli ile Zorlu Töre’nin yaşamış olduğu kalp problemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dinlenmelerinde fayda var değil mi…



Sn. Tufan Erhürman, Meclis’e sunduğunuz 15 Aralık’ta Erken Genel Seçim önergesi acaba görüşülür mü? Tarih biraz daha ileriye alınırsa acaba kabul eder misiniz?



Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak bölgenize hizmete hız kesmeden devam ediyormuşsunuz. İnsan yaşamına değer katan hizmetler bölge halkının takdirini alıyor….



Sn. Hasan Sertoğlu, aldığımız duyumlara göre sanal dünyada atılım yaparak yeni bir iş olanağını değerlendirmek için çalışma yapıyormuşsunuz. Hade hayırlısı olsun. Umarız Federasyon’daki görevinize gölge düşmez…



