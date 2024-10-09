Sn. Ersin Tatar, UBP’deki sorunlar nedeniyle sizin de Türkiye ziyaretinizi yarıda keserek ülkeye geri dönmeniz, ülkede bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi herhalde…



Sn. Ünal Üstel, pazartesi günü gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçimlerinde partinizin göstermiş olduğu iki adayında salt çoğunluk oyunu alamaması partinizde fireler olduğunu düşündürdü. Ancak size muhalefet yapan vekillerin kesinlikle kabul oyu kullandıklarını açıkladılar. Buna ne dersiniz?



Sn. Hüseyin Çavuş, geçtiğimiz günlerde Başbakan Üstel’in Hayvancılar Birliği’ne yaptığı ziyarette en çok eleştiri size yönelik olmuş. Özellikle de küçükbaş hayvanların üreticinin elinde kalmasının nedeni ithal ete izin vermeniz nedeniyle hayvancı sizi hedef tahtasına koymuş…



Sn. Ertuğrul Hasipoğlu, eski bir Meclis Başkanı ve bakan olarak Meclis Başkanlığı seçimi ile ilgili yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin devrinizde bu şekilde gelişmeler yaşanmamasının sebebi parti yönetiminin dik duruşu muydu dersiniz…



Sn. Bayar Piskobulu, takımınız Doğan Türk Birliği’nin sezona iyi bir başlangıç yaparak 3’te 3’le zirveye ortak olması camianızda ‘o sene bu sene mi?’ sözlerinin söylenmesine neden olmuş. Hade hayırlısı. Bol şanslar…



Sn. Ayşe Karaca, geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu yaptığınız bir etkinlikte ayakkabınızın topuğunun kopmasına rağmen programa devam ederek çıplak ayakla etkinliği tamamlamanız takdir topladı….

