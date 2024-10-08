Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, dün Meclis Başkanlığı için yapılan 4 tur oylamada tek adan olan Zorlu Töre’nin salt çoğunluğa ulaşamaması parti içinde gerilime neden olmuş. Acaba verilmeyen 4 oy partinizden mi yoksa ortaklarınızdan mı?

Sn. Zorlu Töre, partinizde yapılan oylamada çoğunluğun size oy vermesi nedeniyle partinizin adayı siz olmanıza rağmen genel kurulda 4 turda salt çoğunluğa ulaşamamanızın sebebi nedir?

Sn. Faiz Sucuoğlu, Başbakan tarafından Meclis Başkanlığı sözü almanıza karşılık partinizde yapılan oylamada zorlu Töre’nin sizden daha fazla oy alması nedeniyle aday olamamanız üzerine Meclis oturumuna katılmamışsınız. Anlaşılan parti yönetimine çok kızdınız…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ülkede kaçak yaşamın önüne geçmek için çıkarılan son af acaba işe yaradı mı? Yoksa beklentilerin altında mı bir başvuru oldu…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin Pazar günü düzenlediği ‘Kültürlerin Buluşması’ etkinliği yine oldukça büyük ilgi görmüş. Birçok vatandaş etkinliğe katılmak için araçlarını neredeyse 1 kilometre uzağa bırakmak zorunda kalmış…

Sn. Sinan Güneş, Meteoroloji Dairesi olarak bu kış konusunda daha yağışlı bir kış mevsimi olabileceğini düşündüğünüzü açıkladınız. Geçtiğimiz yıl yapılan tahminler neredeyse tam isabetti.