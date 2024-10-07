Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Ankara ziyaretiniz sonrasında ülkede bazı atılımlar yapmanız bekleniyor. Bunların başında da bazı bakanlıklarda değişiklikler. Acaba bir adım atacak mısınız? Yoksa istikrarla yola devam mı?

Sn. Hüseyin Çavuş, bir tarafta çiftçiler, diğer tarafta hayvancılar, öte yandan harup üreticileri sizden açıklamalar bekliyorlar. Ancak siz deve kuşu misali başınızı kuma sokmuş hiç ses vermiyormuşsunuz, diye söylemler var… Allah kolaylık versin…

Sn. Zorlu Töre, bugün yapılacak Meclis Genel Kurulu öncesinde başkanlığa yeniden aday olduğunuzu duyurdunuz. Partinizden de destek olursa kazanmanız kaçınılmaz… Hade hayırlısı…

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak eğitime yapmış olduğunuz bina katkıları büyük takdir topluyor. Bu arada belediye sınırları içindeki sosyal etkinliklerde de geri durmamanız dikkatlerden kaçmadı…

Sn. Osman Karamanlı, takımınız Gençlik Gücü’nün zorlu Esentepe deplasmanından tek golle galip ayrılması camianızda bu yıl şampiyonluk inançının daha da artmasına neden olmuş Hade hayırlısı diyelim…

Sn. Aysın Öztırak, emekli olduğunuz İtfaiye Müdürlüğü göreviniz sonrasında kendinizi koşmaya vermeniz neticesinde katıldığınız maratonlarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyorsunuz. Dün de Limasol’da yaş grubunuzda ikinci olarak madalyayı kapmışsınız. Hayırlısı olsun…