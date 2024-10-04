Sn. Ersin Tatar, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu üyeleriyle yaptığınız görüşmede duyduğunuz rakamlar herhalde sizin de aklınızı oynatmıştır. Zira ülkede uyuşturucu kullanım yaşının ilkokul çağına kadar düştüğü konuşuluyor…



Sn. Olgun Amcaoğlu, ısrarla Maliye Bakanlığı’na talip olduğunuz konuşuluyor. Acaba bu söylentiler gerçek mi yoksa sadece gündem oluşturma amaçlı mı? Size Allah kolaylık versin…



Sn. Hüseyin Çavuş, 2023-24 ekim sezonunda kuraklık yaşayan bölgeler konusunda hala bugün oldu Tarım Sigortası’ndan bir açıklama yapılmaması çiftçileri düşündürüyor. Bu konuda Tarım Balanı olarak hedef siz oluyorsunuz bizden iletmesi…



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, AKPA toplantısında yaptığınız konuşmada Güney Kıbrıs’ın yaptığı tutuklamaların haksız olduğuna dikkat çektiniz. Acaba bu konuda size destek veren yabancı parlamenter var mıydı?



Sn. Burak Maviş, KTÖS olarak 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlamalarını bir gün önce yani bugün yaparak öğretmen arkadaşları kaynaştırıyormuşsunuz. Ancak üyeniz olmayan öğretmenleri etkinliklerinize kabul etmeyecek olmanız tepki almış bizden iletmesi…



Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak turizme hizmet anlamında göreve geldiğiniz günden beridir birçok tarihi yapıyı iyileştirerek yeniden hizmete sunmanız beğeni topluyor. Durmak yok devam diyoruz…



