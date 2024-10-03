Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, partinizde kurultay süreci bitmesi sonrasında şimdi de Meclis Başkanlığı yarışı ve bakanlık yarışı başlamış. Özellikle Meclis Başkanlığı için iki Lefkoşa milletvekilinin beklentileri aday gösterilmeleri yönünde. Allah size kolaylık versin…

Sn. Özdemir Berova, aldığımız duyumlara göre parti içinde Maliye Bakanlığı görevine talip olanlar bir kabine değişimini her an bekliyorlar. Acaba bu konuda Başbakan Üstel’den bir hamle bekliyor musunuz?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücret artışı sonrasında iş çevreleri adeta isyan bayrağını çekerek veryansın etmeye başladı. Özellikle küçük işletmelerin desteklenmesi için bir çalışma var mı?

Sn. Sunat Atun, adınız Maliye Bakanlığı ile anılıyor. Bu konuda herhalde hükümetin Ankara ziyareti sonrasında bir gelişme yaşanacak gibi görünüyor. Ancak fazla heveslenmemekte fayda var…

Sn. Zeki Çeler, parti olarak Meclis’te olmamanıza rağmen görüşlerini Cumhurbaşkanıyla paylaşmış olmanız çok önemli. Demek ki, TDP olarak ilk seçimde yeniden Meclis’te olmanız kaçınılmaz.

Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu’na bağlı küçük cimnastikcilerin Türkiye Şampiyonası’nda elde etmiş olduğu başarılar, ilerleyen yıllar için umut verdi değil mi? Yolunuz açık olsun.

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