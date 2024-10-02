Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Yeni Yasama Yılı nedeniyle gittiğiniz Meclis’ten çıkışta yaptığınız açıklamada yeni Meclis binası ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin yaklaşık 1,5 ay içinde tamamlanarak hizmete gireceğini ifade ettiniz. Hade hayırlısı diyoruz…

Sn. Zorlu Töre, Meclis Başkanlığı seçimi için adaylığınızı daha önceden duyurmuştunuz. Acaba parti içinden başka biri Meclis Başkanlığı’na aday olmayacak mı? Zira parti içi muhalefet her geçen gün artıyor…

Sn. Erhan Arıklı, Meclis’te yaptığınız konuşmada Trafik Master Planı için son aşamaya gelindiğini söylediniz. Bu Trafik Master Planı her hükümetin programında öncelikli olmasına rağmen hiç uygulamaya giremedi sanırız…

Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası adına yapmış olduğunuz basın açıklamasında elektrik zammına tepkinizi ‘“Zam furyasını devam ettirmek konusundaki kararlılığı ve cesareti için hükümetimize teşekkürlerimizi sunar; tebrik ederiz!” cümlesiyle sonlandırmanız önemli bir mesajdır…

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak insan hayatına dokunuşlarınıza deva ederek takdir topluyorsunuz. Allah kolaylık versin diyoruz…

Sn. Ahmet Gençosman, önceki akşam oynanan Gençlik Gücü maçı sonrasında Yenicami Kulübü olarak hakeme tepkinizi MHK’ye yazılı olarak bildirerek sosyal medyadan da paylaşmışsınız. Ama bunlar için biraz erken diye düşünüyoruz…

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