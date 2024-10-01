Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, önümüzdeki günlerde piyasanın ucuzlaması için hükümet olarak alacağınız önlemleri açıklayacakmışsınız. Umarız bu önlemler piyasayı daha da pahalı etmez.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, dün yapılan toplantı sonrasında işverenin Asgari Ücrete itirazı kabul edilmeyerek yeni asgari ücret değişmemiş. Acaba bu artışla Bakanlığı’nıza ne kadarlık bir mali külfet gelmiş oldu?

Sn. Olgun Amcaoğlu, vallahi başınızı deve kuşu gibi kuma soktunuz herhalde. Zira ne bakanlığınızla ilgili bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşıyorsunuz. Ne de partinizle ilgili konuşuyorsunuz…

Sn. Mehmet Avcı, son yıllarda ülkemizde yaşanan ölümlü kazaların çoğunluğunu motosiklet kazaları oluşturmaya başladı. Bunun önüne geçmek için ne yapılması gerekiyor?

Sn. Ali Pilli, kurultay sonrasında Başbakan’dan bakanlık teklifi aldığınız haberleri kamuoyunda dolaşmakta. Ancak bugünkü yeni yasama yılı açılışı sonrasında siz de dahil 5 milletvekilinin Meclise gitmeyeceğiniz konuşuluyor. Hadi hayırlısı…

Sn. Nazar Erişkin, yaklaşık 1 yılı aşkın bir süre sonra yeniden ekranlara dönüyorsunuz. Hadi hayırlısı. Sizin sorgulayıcı programlarınızı özlemiştik…