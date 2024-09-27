Mesajınız var

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, dün katıldığınız bir programda İşveren tarafının Asgari Ücret Komisyonu’na yaptığı itiraz sonrasında yeni asgari ücretin değişebileceğini söylediniz. Acaba bu nasıl olacak?

Sn. Dursun Oğuz, Muhaceret Affı için yapılan başvuruların neredeyse % 20’sinin kabul edilmediğini açıkladınız. Bu kabul edilmeyen başvuru sahipleri yani kaçak olarak ülkemizde yaşamaya devam mı edecek? Yoksa onlar ülkeye giriş için mi bekliyordu…

Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak geride kalan 2024 yaz dönemi için konaklamalar konusunda hedefler tutturulabildi mi? Zira Güney Kıbrıs’ta beklentilerin bile üzerinde bir turist akışı yaşanmış… Herhalde bizde bundan faydalandık…

Sn. Turgay Deniz, açıklanan vergi listelerinde vergi mükelleflerinin neredeyse yarısı zarar göstererek vergi ödemedi. Sizce bunun nedeni gerçektende şirketlerin zarar etmesi mi yoksa vergi sisteminden kaynaklı bir durum mu?

Sn. Hasan Sefaoğlu, (Galatasaraylı Hasan), takımınızın lige iyi bir başlangıç yapması sonrasında Avrupa Ligi’ne de galibiyetle başlaması sizde 2000 yılını anımsattı mı? Ancak bunun için daha erken mi diyorsunuz…

Sn. Mustafa Evliya, tavlada usta olduğunuzu bilmiyorduk. Spor fotoğrafçılığındaki ustalığınız kadar tavlada da usta olduğunuzu spor yazarları arasındaki tavla turnuvasında ortaya koymuşsunuz. Başarılarınızın devamını dileriz...