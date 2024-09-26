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Mesajınız var
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Sn. Ünal Üstel, yıllarca Başbakanlık uhdesinde olan Kooperatif Bankası ve iştiraklerinin sizin hükümet döneminizde diğer ortaklarınıza verilmesi sonrasında iştirakleri birer birer batma noktasına gelmiş. Bu duruma bir el atmanızda fayda var…

Sn. Olgun Amcaoğlu, kurultayınızın da tamamlanması sonrasında Bakanlığınızda artık icraat yapmanız bekleniyor. Özellikle piyasanın denetlenmesi konusunda devreye girmeniz gerek…

Sn. Hakan Dinçyürek, Girne’de devlet kontrolüne geçen GAÜ’den alınma hastane binasının ne zaman hizmete gireceği konusunda bir çalışma var mı? Yoksa öncelik başka yerlerin mi dersiniz…

Sn. Mehmet Harmancı, Haspolat Arıtma Tesisleri’nde yürütülen çalışmalara özellikle çevreci sivil toplum örgütlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Umarız tepkiler boşa çıkar ve dediğiniz gibi güzel bir kuş gözlem alanı oluşur…

Sn. Derviş Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin açılışının göstermelik olduğunu zira hem teşkilat ve personel yasası hazır olmadığı hem de fiziki olarak hizmete hazır olmadığı için açılmasının bir anlamı olmadığını ifade ettiniz. İnşallah bu sorunlar kısa zamanda çözülür…

Sn. Necati Özsoy, KTSYD yönetimi olarak üyelerinize yönelik sosyal aktiviteler ve eğitim faaliyetleriyle her gününüzü dolu dolu geçiriyorsunuz. Allah kolaylık versin diyelim…

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