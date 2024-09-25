Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, ülkede birçok alanda işler yolunda gitmiyor. Özellikle piyasanın denetlenmesi konusunda halkın beklentisi büyük. Bu konuda hükümet olarak nasıl bir adım atacaksınız? Sandıktan güçlü bir başkan çıktığınıza göre kabinede bir değişiklik yapacaksınız diye düşünüyoruz…

Sn. Hüseyin Çavuş, ekim ayına sayılı günler kalmasına karşın birçok çiftçi TÜK’e verdikleri arpa ve buğdayın bedellerinden halen bir kuruş alamamış. Ay sonu Kooperatif Bankası’ndan alınan kredilerinde de vadesi doluyormuş. Çiftçi ne yapmalı?

Sn. Erhan Arıklı, kış aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde birçok anayolun köstebek yuvası olduğunu gören birileri yok mu? Zira kış aylarında bu yollar hiç kullanılmaz hale gelecek. Bari yamalama olsun yapılsın…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, geride kalan kurultayınıza rekor bir katılım olması dikkat çekti. Ancak Hasan Taçoy ve destekçileri kurultayda özellikle oy kullanımı sırasında oyunlar oynandığını iddia ediyorlar. Bu konuda genel sekreter olarak bir açıklama yapmanız şart…

Sn. Halil Kasım, UBP Kurultayında parti meclisine giren kişilerden en fazla oy alan kişi kardeşsiniz Ziya Kasım’ı tebrik ederiz. Herhalde ilk genel seçimlerde milletvekilliği adaylığı düşünüyordur…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya bölgesinde pazartesi günü etkili olan sağanak yağmurlar nedeniyle gelen dereler sonrasında bazı yollarda araçların kalması neticesinde Mesarya Belediyesi olarak yardıma koşarak onları sel sularından çıkarmanız çok takdir topladı. Bizden iletmesi…