Mesajınız var

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, seçim bölgeniz olan İskele’de okulların açılmasıyla adeta dertler başlamış. Özellikle de İskele Evkaf TMK’da yarım kalan inşaat nedeniyle sıkıntı çok büyükmüş…

Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak yeni sağlık merkezleriyle halka daha iyi hizmet için çalışmalarınızı hızlandırdınız. Acaba Güzelyurt’ta yapılan ve yıllardır tamamlanamayan hastane binası için ne zaman bir çalışma başlayacak?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, kurultayda sonucun belli olması sonrasında başkan Üstel’in konuşması sırasında sizin de gözyaşlarınıza hakim olmadığınızı gördük. Anlaşılan siz de çok duygusal bir kişisiniz…

Sn. Ahmet Savaşan, UBP Kurultayında seçilen Parti Meclisi üyelerinden en fazla oyu alanlar İskele, Mağusa ve Lefke bölgelerinden olmuş. En fazla üyeye sahip Lefkoşa’dan neden en fazla oy alan PM üyesi çıkmadı?

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak devletin yapamadığını yaparak 1 yıl içinde yeni bir okul inşa ettiniz. Sizi canı gönülden kutlarız. İnşallah bu gibi anlamlı yatırımlar sürer…

Sn. İbrahim Mısırlıoğlu, Türkiye’deki takımınız Galatasaray’ın kazanması ile keyiflenmenize karşın KKTC’deki takımınız K. Kaymaklı’nın ilk haftayı beraberlikle kapatması keyfinizi kaçırmış diye duyduk. İlk hafta yenilmediyseniz, sorun yoktur bizce…

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