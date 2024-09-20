Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu için herhalde ekibinizle hazırlıkları tamamladınız. BM Genel Sekreteri Gutteres ile baş başa görüşmenizin tarihi belli oldu mu?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma Affı veya Muhaceret Affı olarak bilinen affa başvuru süresi 60 gün değil mi? Zira bazı kişilerin dün bu aftan yararlanmak için yaptıkları başvuruları kabul edilmemiş. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmenizde fayda var…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, uzun bir zamandan sonra siz de BM Genel Kurulu’na katılmak için bugün adadan ayrılıyormuşsunuz. Kolay gelsin. İyi bir çalışma yaparak Kıbrıs Türkü’nün mağduriyetini anlatmanızda fayda var…

Sn. Hasan Taçoy, yarın yapılacak kurultay öncesinde sessiz çoğunluğun sesi olduğunuzu göstermek için yaptığınız geceye katılım sizi umutlandırmış olsa gerek. Bol şanslar diliyoruz…

Sn. Merve Çelebi, plaj voleybolunda hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde etmiş olduğunuz şampiyonluklar nedeniyle sizi kutluyoruz. Acaba devlet yetkilileri sizi kutlama dışında nasıl bir destek verdiler?

Sn. Hasan Ecer, bir Galatasaraylı olarak yarın oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için skor tahmininiz nedir? Beraberlik mi yoksa Galatasaray kazanır mı diyorsunuz? İnşallah olaysız bir derbi maçı izlemek nasip olur…

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