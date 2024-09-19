Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içinde Mahkemeler binalarının da olması düşünceniz acaba gerçekleşecek mi? Bunun olması durumunda o bölgedeki trafik çok yoğunlaşacak sanki…

Sn. Ünal Üstel, partinizin cumartesi günü yapılacak olan kurultayında son 6 ayda üye yapılan 4 bin kişinin de oy kullanması sıkıntı yaratacağı konusunda Taçoy’dan uyarı yapıldı. İnşallah kurultay yine mahkemelik olmaz…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücret için dün yapılan komisyon toplantısına işveren tarafının katılmamasına karşın yeni asgari ücret belirlendi. Yeni asgari ücrete itiraz olur mu dersiniz?

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak yeni eğitim yılı öncesinde bölgenizdeki okullara yeni derslikleri hazır etmeniz bölgede takdir edildi. Belediye olarak yeni projeler var mı? Yoksa artık sosyal yaşama mı yatırım yapılacak dersiniz?

Sn. Meryem Çavuşoğlu Özkurt, BRT olarak yeni başlayacak olan futbol sezonunda yıllardır devam eden radyodan naklen yayının olmayacağı bilgisi ulaştı. Acaba bunun nedeni nedir?

Sn. Cenk Şeren, ailenizin çınarı Cemil amcanızı da sonsuzluğa uğurlamışsınız. Allah rahmet eylesin. Size ve ailesine de Allah’tan sabırlar diliyoruz. Başınız sağ olsun…

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