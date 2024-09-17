Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, kurultay yaklaşırken, partili gençleri küstürmemek için tüm kozlarını kullanıyormuşsunuz. Ama bu diğer gençlere de bir haksızlık olmuyor mu?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Cuma akşamı Lefkoşa’da düğünden düğüne gezdiğiniz için olsa gerek vatandaşlarla sohbet etmeden düğünlerden ayrıldınız. Bu arada yeni asgari ücret için işveren tarafı isyan bayrağını çekmiş durumda. Allah kolaylık versin…

Sn. Dursun Oğuz, bir süre önce kırsal kesim arsa sahiplerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla çıkarılan kararname ile borç faizleri neredeyse sıfırlanacağı açıklandı. Acaba bu konuda vatandaştan başvuru oldu mu? Zira birçok genç mağdurmuş…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, geçtiğimiz haftalarda BRT radyosunda katıldığınız programda sorulan sorulara verdiğiniz samimi cevaplarla yine gönülleri fetih etmişsiniz. Başarınızın nedeni de samimi ve doğruluktan yana olmanız olsa gerek…

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa T. Belediyesi olan yenilenen kanalizasyon ana taşıyıcı hattını devreye almak için yapılan hummalı çalışmalar vatandaşın takdirini almış. Umarız bundan sonra bu şekilde bir çalışma olmaz…

Sn. Fehmi Oktay, deneyimli bir meteoroloji uzmanı olarak Avrupa’da son günlerde etkili olan Boris Fırtınası’nın ülkemizi etkilemesini bekliyor musunuz? Etkilerse herhalde büyük zararlara yol açabilir değil mi…