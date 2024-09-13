Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, kısa da olsa İngiltere ziyaretinizde enerji depoladınız herhalde. Zira buraların sıcak havasıyla bitkinleşen insan İngiltere’deki serin havayla kendine gelirmiş…

Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede enflasyonun aşağılara çekilmesi için yapılması gereken bazı şeyler olduğunu sizde biliyorsunuz. Bunların başında da temel tüketim maddelerinin ucuzlatılması. Acaba bu konuda bir adım atılamaz mı?

Sn. Hüseyin Çavuş, Hayvancılar Birliği üreticinin ellerinde kalan hayvanlara bakamaz hale geldikleri için Tarım Bakanlığı’nın bu hayvanları alarak beslemesi önerisi yaptı. Bakanlık olarak siz bu öneriye herhalde sıcak bakmıyorsunuz. Umarız bir çözüm bulunur…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Mahkeme tarafından partinizin gerçekleştirdiği örgüt seçimlerine ilişkin verilen kararlar kurultayın yapılmasını engellemez inşallah. 2013’teki gibi kurultay mahkemelik olmaz umarız…

Sn. Mustafa Naimoğulları, hayvancıların elinde şu anda ne kadar büyükbaş ve ne kadar küçükbaş hayvan satılmayı bekliyor? Bu hayvanların elde kalmasının sebebi kaçak et mi yoksa ülkeye getirilen donmuş et mi?

Sn. Özel Tahsin, yıllarınızı verdiğiniz Binatlı Spor Kulübü’nün geldiği noktada camianın kulübe sahip çıkması için yaptığınız çağrıya umarız camiadan beklediğiniz tepki gelmiştir…