Mesajınız var

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün yaptığınız uzun basın açıklamasında özellikle okullarda süren güçlendirme çalışmaları ve konteyner sınıflar konusuna vurgu yaptınız. Ama bu gidişle birçok okulda eğitim aksak başlayacak gibi…

Sn. Olgun Amcaoğlu, yaklaşan UBP kurultayı öncesinde sizi pek ortalarda göremiyoruz. Anlaşılan tarafsız kalarak seçmeni etkilemek istemiyorsunuz. Hayırlısı olsun diyelim…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, New York’ta bir üçlü görüşme olasılığının imkansız olduğunu ancak 4 + 1 şeklinde olabileceğini söylediniz. Türkiyesiz bir görüşmenin neden sıkıntı yaratacağını pek anlamadık…

Sn. Tufan Erhürman, dün itibariyle bir yaş daha almışsınız. Doğum gününüzü kutlar, yeni yaşınızda mutluluk ve başarılar dileriz. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ne kadar çok sevildiğinizi gösteriyor…

Sn. Ahmet Latif, geçtiğimiz hafta sizinle ayni ismi taşıyan Doğancı’da sakin yeğeninizi zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşamışsınız. Allah rahmet eylesin….

Sn. Mustafa Piro, sezonun açılmasına 2 hafta kala Gönyeli Teknik direktörlüğü görevinizden istifa etmişsiniz. Anlaşılan yönetimle ters düştünüz. Ama sizin gibi Gönyeli aşığı bir spor adamı takımını yalnız bırakmamalı…