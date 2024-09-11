Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, yeniden başkan seçilmeniz durumunda partinize bağlı bakanlıklarda önemli operasyonlar yapacağınız duyumları geliyor. Allah kolaylık versin…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, son zamanlarda iş kazalarında artış var mı? Yoksa çalışan sayısına göre yaşanan iş kazası oranı düşük mü dersiniz… Ama gelişen teknolojilerle bu kazaların azalması bekleniyor…

Sn. Erhan Arıklı, bakanlığınızın uhdesinde bulunan anayollar tarla dönüyor. Ancak bunu düzeltmek için bir çalışma da yok herhalde. Ama kırsal kesim arsaları için yol yapımları devam ediyor…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, KTOEÖS’ten yapılan açıklamada yeni eğitim yılında 100 civarında öğretmen daha azaltılacakmış. Artan öğrenci sayısına göre öğretmen sayısı da artması lazım değil mi?

Sn. Hasan Sapsızoğlu, geleneksel olarak düzenlediğiniz Jimnastik Şöleni’nin 3.sü için yine hummalı çalışmalar devam ediyormuş. Özellikle derneklerin yeni gösterileri merakla bekleniyor herhalde…

Sn. Mehmet Nizam, Çiftçiler Birliği ile Başbakan arasında yapılan görüşmede çiftçilerin sıkıntıları ile ilgili görüş alış-verişi yapılırken, buğday ürünün ödemeleri konusunda bir tarih verildi mi?