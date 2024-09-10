Mesajınız var

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Sn. Zorlu Töre, vallahi siz misiniz Cumhurbaşkanı yoksa Tatar mı anlayamıyoruz. Zira 3 güne bir Cumhurbaşkanlığı görevine vekalet ediyorsunuz. Herhalde bundan da memnunsunuzdur…

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak sene başında aldığınız kararla hayat pahalılığı ödeneği her 6 ay yerine 4 ayda bir ödenmesi kararı üretilmişti. Bu karar Maliye bütçesini nasıl etkiledi?

Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak sürekli bir atılım içinde olmanıza karşın başta acil servisler olmak üzere hastanelerde birçok bölümde eksiklikler bitmek bilmiyormuş. Acaba bunun sebebi nüfus artışı mı dersiniz?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, hayırlı yaşlar dileriz. Bu arada parti merkezinden ekip arkadaşlarınız sizi unutmayıp pasta kesmeyi ihmal etmemişler. Eee seviliyorsunuz demek ki…

Sn. Emine Emel, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü göreviniz hayırlısı olsun. Eğitim Bakanlığı müfettişliği görevinden ayrılarak Turizm Bakanlığı’na geçmek herhalde sizi biraz zorlamıştır. Allah kolaylık versin diyelim…

Sn. Savaş Tilki, sporcu kimliğinize uygun olarak futbol sonrasında şimdilerde kendinizi doğa sporlarına vererek dağ tepe yürüyormuşsunuz. Yolunuz açık olsun, dikkatli yürüyüşler…

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