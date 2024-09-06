Mesajınız var

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Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint Yarışı Alagadi’de
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Sn. Hüseyin Çavuş, Eylül ayı içinde olmamıza karşın kurak bölgelerle ilgili tespit çalışmalarından halen bir açıklama olmaması çiftçileri kara kara düşündürüyor. Zira yeniden ekim zamanı yaklaşıyor…

Sn. Özdemir Berova, KKTC Merkez Bankası’nın yılın ilk 8 aylık raporundaki rakamlara bakıldığı zaman bazı vatandaşlar birikim yapmaya devam ediyor. Ancak 1 yıl içinde bankalara 33 milyar TL kredi borcu oluşması oldukça düşündürücü değil mi…

Sn. Hakan Dinçyürek, bugün ülkeye gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile herhalde yeni hastane ve sağlık merkezleri yapımı ile ilgili projeleri de msaya yatıracaksınız. Kolay gelsin…

Sn. Hasan Taçoy, dün seçim manifestonuzu açıklayarak 21 Eylül’de başkanlığa neden talip olduğunu kamuoyuyla paylaştınız. Özellikle ekonomi konusunda tespitleriniz yerinde ancak bunu uygulamak kolay olmasa gerek…

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak 2024 yılı başında başlattığınız yatırım hamlelerine devam ediyor olmanız. Belediyenin borç yükünün azaldığını gösteriyor. Allah kolaylık versin diyelim…

Sn. Hasan Sertoğlu, KTFF olarak gençlerimizi dünyayla buluşturma adına U-12 takımımızın katıldığı Ulduz Cup’ta alınan sonuçlar gelecek için moral oldu. İnşallah bu dış temasların devamı gelir…

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