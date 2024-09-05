Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, ay sonunda yapılması planlanan BM Genel Kurulu kapsamında üçlü görüşme yapılması planlarıyla ilgili size ulaşan bir davet oldu mu? Yoksa bu sadece Rum Yönetimi’nin kendi senaryosu mu?

Sn. Ünal Üstel, ”Yerel yönetimlerin rozetine bakmadan halkımıza hizmet ediyoruz” diyerek Mağusa Belediyesi sınırları içindeki Anadolu Mahallesi’nin su hattını değiştirmek adına çalışma başlattığınızı açıkladınız. Unutmayın ki hükümetler tüm halka hizmet için görev alır.

Sn. Fikri Ataoğlu, Girne Antik Liman’da pandemi döneminde başlayan ve bu yıl biten yenileme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan güzel işler takdir topluyor. Umarız bu gibi işler daha da artar…

Sn. Olgun Amcaoğlu, eski bir maliyeci olarak 4 ayda bir verilmeye başlanan hayat pahalılığı ödeneğinin Maliyeye külfeti konusunda ne söylersiniz? Yoksa bu külfet alınan vergilerle ortadan kalkar mı?

Sn. Oğuz Vadilili, dün gece yarısı Baf açıklarında meydana gelen 4,8 şiddetindeki deprem acaba daha büyük bir depremin habercisi mi? Sizin de dediğiniz gibi yıkıcı ölçekte depremler için hazırlığımızı yapmakta fayda var…

Sn. Hasan Hüda Ecer, bir Galatasaraylı olarak transferin son günlerinde kulübünüzün yaptığı transferler ve kulüpten giden futbolculara bakarsanız, şampiyonluk şansınızı nasıl görüyorsunuz?