Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 6 – 7 Eylül tarihlerinde ülkemizde yapacağı temaslarda devam eden projeleri inceleyeceğini dile getirdi. Acaba yeni projeler için fikir teatisi de olacak mı?

Sn. Erhan Arıklı, Cevdet Yılmaz’ın ülkemize yapacağı ziyarette anayolların iyileştirilmesi konusunu da gündeme almanızda fayda var. Zira yollarımız artık bu araç trafiğini kaldıramıyor…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda olan kırsal kesim arsası sahipleri için geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan genelge ile eski faizlerin silinmesi yönünde yapılan çalışmaya ilgi var mı? Bizce biraz daha içeriğini kamuoyuna açmanızda fayda var…

Sn. Kasım Kuni, Polis Genel Müdürlüğü olarak ülke genelinde sürekli trafik denetimleri yapmanıza karşın özellikle alkol kaynaklı kazalar ve ölümler bitmiyor. Demek ki denetim değil sürücülere eğitim yapılması şart…

Sn. Kemal Ataman, KOOPBANK’ın 65. Kuruluş yıldönümü kapsamında önümüzdeki hafta hem kooperatifçilik konusunda bir panel gerçekleştirecek hem de resepsiyon düzenleyerek 65. Yıl gururunu paydaşlarınızla kutlayacaksınız. Daha nice 65. yıllara diyoruz…

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