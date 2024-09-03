Sn. Ünal Üstel, bölgelerde yaptığınız üyelerle toplantılarda size desteğin oldukça yüksek olması zaferinizin habercisi olsa gerek. Ama herşey sandıkta belli olur diyoruz…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ne ilkokullar ne de ortaokullar yeni eğitim yılı için fiziksel olarak hazır görünmüyor. Bu arada aileler okul hazırlıkları için başladıkları alış-verişlerde karşılaştıkları fiyatlardan dolayı şoklarını yaşıyor…



Sn. Fikri Ataoğlu, yurt dışından gelen yabancı turist sayısında 2024 yılı için nasıl bir öngörünüz var? Rum tarafının Güney’den ülkemize gelen yabancı turistleri engelleme çabaları sizce nasıl bir etki yapacak?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Netflix’te yayınlanacak ‘Famagusta’ isimli Rumların yaptırdığı filmin yayını nedeniyle Netflix’i kınamak yerine bizim de gerçekleri yansıtan bir film çekmemiz şart…



Sn. Mehmet Harmancı, Kermiya bölgesinde yürütülen kanalizasyon ve yol çalışmaları nedeniyle dün sabahleyin trafik adeta kilitlenmiş. İnşallah en kısa sürede bu bölgede çalışmalar tamamlanır…



Sn. Mehmet Avcı, ülkemizde 2024 yılı ilk 8 ayı sonunda ölümle neticelenen kazalarda 30 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlü kazaların sebeplerine bakıldığı zaman yolların bozukluğu acaba bir etken mi? Yoksa artan araç sayısı nedeniyle bu sayı normal mi dersiniz…

