Mesajınız var

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Büyük zaferin 102’inci yılı
Büyük zaferin 102’inci yılı
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Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
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İnci Arkan’dan dayanışma örneği
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
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Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
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İnce Av Pazar günü başlayacak
İnce Av Pazar günü başlayacak
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LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
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Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
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Sn. Ersin Tatar, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılmış olduğu AB Konseyi toplantı öncesinde Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede acaba neler konuşuldu? Masaya dönme konusunda öneri oldu mu?

Sn. Ünal Üstel, muhaceret affı sonrasında önceki gün itibariyle yasa gücünde kararname ile kişiye özel affın devreye konulması ileride sorunlar yaratılabilir. Zira ucu açık bir kararname …

Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye’den Yunan adalarına giden turist vatandaşlara seslenerek bir ada ülkesi olan ülkemize gelmeleri çağrısı yapmışsınız. Ancak bu koşullarda çağrınız zor gerçekleşir. Zira uçak bilet fiyatları tavan yapmış durumda…

Sn. Gürsel Uzun, TÜK olarak kendi imkanlarınız doğrultusunda çiftçilerin TÜK’e verdikleri arpa ödemelerine başlıyormuşsunuz. Çiftçiler acaba alınan buğday ürünü için ödeme ne zaman yapılacak? diye soruyor…

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt bölgesi takımları bu sezon parasal olarak zor bir dönemden geçiyor. Belediye olarak onlara biraz daha fazla katkı yapmanızda fayda var…

Sn. Necati Özsoy, KTSYD yönetimi olarak göreve geldiğiniz günden beridir hiç durmadan yeni etkinlik ve çalışmalarla üyelerinize hizmete devam ediyorsunuz. Kolay gelsin diyoruz…

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