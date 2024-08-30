Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılmış olduğu AB Konseyi toplantı öncesinde Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede acaba neler konuşuldu? Masaya dönme konusunda öneri oldu mu?

Sn. Ünal Üstel, muhaceret affı sonrasında önceki gün itibariyle yasa gücünde kararname ile kişiye özel affın devreye konulması ileride sorunlar yaratılabilir. Zira ucu açık bir kararname …

Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye’den Yunan adalarına giden turist vatandaşlara seslenerek bir ada ülkesi olan ülkemize gelmeleri çağrısı yapmışsınız. Ancak bu koşullarda çağrınız zor gerçekleşir. Zira uçak bilet fiyatları tavan yapmış durumda…

Sn. Gürsel Uzun, TÜK olarak kendi imkanlarınız doğrultusunda çiftçilerin TÜK’e verdikleri arpa ödemelerine başlıyormuşsunuz. Çiftçiler acaba alınan buğday ürünü için ödeme ne zaman yapılacak? diye soruyor…

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt bölgesi takımları bu sezon parasal olarak zor bir dönemden geçiyor. Belediye olarak onlara biraz daha fazla katkı yapmanızda fayda var…

Sn. Necati Özsoy, KTSYD yönetimi olarak göreve geldiğiniz günden beridir hiç durmadan yeni etkinlik ve çalışmalarla üyelerinize hizmete devam ediyorsunuz. Kolay gelsin diyoruz…