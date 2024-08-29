Mesajınız var

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, çalışma izinsiz kişilere yönelik muhaceret affının yürürlüğe girmesine karşın halen bundan yararlanmak istemeyen işverenler olduğu görülüyor. Bu işverenlere karşı yaptırımlar olması şart…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, her yıl eğitim dönemi öncesinde gerek ilkokul gerekse ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik kurslar yapılması güzel. Ancak bu kursların yapılacağı yerler konusunda öğretmenler sıkıntı yaşıyormuş. Bizden aktarması…

Sn. Dursun Oğuz, sizin de öncülük ettiğiniz yasa gücünde kararname ile ülkemizde mağdur durumda olan çalışma izinsiz kişilere kolaylık sağlanacak olması yerinde bir adım oldu. İnşallah bunu suiistimal edenler olmaz…

Sn. Kudret Özersay, son günlerde özellikle iktidarın büyük ortağı UBP’ye ve başkanı Üstel’e oldukça sert eleştirilerde bulunduğunuz dikkatlerden kaçmıyor. Bu eleştirilerinizle eski popülaritenizi kazanmaya başladığınızda görülüyor…

Sn. Fırat Ataser, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Kompost Üretim Tesisindeki paketleme işlemi tamamlanan kompostları satışa sunmuşsunuz. Bu kompostlardan ne kadarlık bir gelir hedefleniyor acaba?

Sn. Hasan Sertoğlu, sizin de dediğiniz gibi merhum Süleyman Göktaş gerçektende çok sevilen ve saygı duyulan bir kişilikti. İnşallah anısını daima yaşatabiliriz…