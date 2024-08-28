Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, günü birlik gittiğiniz İstanbul’da hasta vatandaşlarımızı da ziyaret etmeniz akıllarda farklı sorular uyandırmış. Umarız sizin sağlığınızda bir problem yoktur…

Sn. Ünal Üstel, Yeniboğaziçi Belediyesi’nde bir süreden beridir Belediye Meclisi toplantılarında onay almayan bir konu ile ilgili sizin de Belediye Meclisi toplantısına katılacağınız iddiaları var. Umarız iddialar doğru değildir…

Sn. Hüseyin Çavuş, Eylül ayına sayılı günler kalmasına karşın çiftçiler teslim ettikleri arpa ve buğdayın ödemesinin hale yapılmamasından dolayı şikayetlerini paylaşırlarken, küçükbaş hayvancı da destek bekliyormuş. Ancak Bakanlıktan ses seda olmaması şaşırtıcı…

Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, açık açık Hasan Taçoy’a destek vermeniz dikkatlerden kaçmıyor. Herhalde Sağlık Bakanlığı görevinden kısa sürede alınmanız sizi oldukça kızdırdı…

Sn. Erkut Uluçam, tecrübeli bir ziraat mühendisi olarak her geçen yıl biraz daha artan yaz sıcakları ve küresel ısınma ülkemizde zirai üretimi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Sizce ilerleyen yıllarda zeytin rekoltesinde gerileme olur mu?

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak bölgenizdeki yerleşim yerlerindeki alt yapı eksikliklerini gidermek için durmadan hizmete devam ediyorsunuz. Bölge halkı da bu yapılanları görüyordur diye düşünüyoruz…