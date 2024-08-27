Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz gün verdiğiniz bir röportajda yapacağınız işleri sıraladınız. Ama siz zaten iktidarda olan bir partinin başkanısınız. Bu nedenle bunları yapmanız için iktidara gelmenize gerek yok diye düşünüyoruz…

Sn. Özdemir Berova, uyuşturucuya karşı yapılan çalışmalarda gümrük memurlarının gösterdiği başarıyı Maliye Bakanlığı olarak takdir ederek onları ödüllendirmeniz çok yerinde bir hareket oldu… Diğer bakanlıklara da örnek olmasını dileriz…

Sn. Erhan Arıklı, Lefkoşa – Girne Çevre yoluna yapılacak olan yonca kavşağının devamında yolun Güzelyurt’a bağlanması sağlanacak mı? Yoksa o proje hayal mi oldu dersiniz…

Sn. Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi olarak, Lefkoşa - Girne Anayolu'nda kendi sınırlarınız içindeki reklam panolarının vergi ve harç borcu olan firmaların kullanım haklarını durduracağınızı açıkladınız. İnşallah başarırsınız…

Sn. Dr. Beste Oymen, ev tipi konservelerde ölümcül bir zehirlenme türü olan Botulizm’e dikkat çeken bir basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendirmişsiniz. Acaba bu zehirlenme türüne hiç ülkemizde rastlandı mı?

Sn. Hasan Sapsızoğlu, son zamanlarda ülke gençlerimizin uluslararası arenalarda elde ettiği başarılar sizleri de gururlandırıyor. Milli Olimpiyat Komitesi olarak bu genç sporcularımızın yanında olduğunuzu göstermeniz yerine bir karar…

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