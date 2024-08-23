Sn. Ünal Üstel, yaklaşık 1 ay kalan kurultay için sizinle başkanlık yarışında olan adaylar bekledikleri desteği alamadı gibi görünüyor. Ancak unutmayın ki herşey sandıkta belli olur…



Sn. Erhan Arıklı, önceki gün sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımla Limanlar konusunda tavrınızı ortaya koyarak, yakında hükümetten ayrılacağınızı mesajını verdiniz. Anlaşılan o ki limanlarda büyük bir kar marjı var…



Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı’nın kasasında son durum ne acaba? Geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay sonu da borçlanmaya mı gidilecek? Yoksa gelirler Ağustos ayında artışta mı…



Sn. Olgun Amcaoğlu, sizi bu aralar çok sessiz görüyoruz. Bakanlıklar içinde en az iş yapar bakanlık olarak siz görülüyorsunuz. Ama siz şov yapmayı sevmediğiniz için yaptığınız işleri sergilemiyorsunuz diye düşünüyoruz…



Sn. Burak Maviş, dün yaptığınız basın açıklamasıyla özellikle Rum Yönetimi’ne ağır eleştirilerde bulunmuşsunuz. Bu açıklamanızı duyan muhalifler şaşkınlıktan az daha küçük dillerini yutuyormuş…



Sn. Erbil Arkın, sıkı bir Galatasaraylı olarak bu sezon başı itibariyle takımınızın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilecek misiniz? Allah sabır versin diyelim…

