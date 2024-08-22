Sn. Ersin Tatar, tam da diyorduk ki Cumhurbaşkanımız yurt dışına çıkmaktan usandı, bir baktık Karadeniz bölgesinde ziyaretlerde bulunuyormuşsunuz. Eee bu sıcak günlerde Kıbrıs’ta kalmak yerine Karadeniz yaylalarında gezmek iyi gelecek…



Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler ve hayvancılar sizin sorunlarına çözüm bulamadığınızı söyleyerek koltuğa ilk oturduğunuz günlerin aksine şimdi onlardan uzaklaştığınızı söylüyorlar. Bizden iletmesi.



Sn. Hakan Dinçyürek, ülkede sağlık merkezleri sayısını artırma adına başlatılan yeni bina yapımları güzel bir adım. Ancak her ilçede büyük hastanelerin açılıp içinin donatılıp doktorların hizmet vermesi büyük hastanelerin yükünü azaltacaktır…



Sn. Fikri Ataoğlu, TUİ’nin ay sonuna kadar Kuzey Kıbrıs’a düzenlediği turların yasal dayanağı olmadığı yönünde Güney’den eleştiriler var. Ama biliyorsunuz ki bu konuda iyi lobi yapmak şart…



Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu olarak yaklaşan 2. İnce Av Sezonu öncesinde avcılardan avlanma ruhsatı çıkarma yönünde talep var mı? Herhalde yüksek ruhsat harcı avcıları geri adım attırıyor…



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olan Girne Caddesi’ni yayalaştırma adına proje ihalesi için bugün itibariyle ihale açmışsınız. Anlaşılan surlariçi tamamen yayalaşacak. Ancak bunun için iki kere düşünmek gerek…

