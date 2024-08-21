Mesajınız var

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Turizm engellemeleri kabul edilemez
Turizm engellemeleri kabul edilemez"
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13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
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Asgari ücret için çağrı
Asgari ücret için çağrı
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Alışveriş çilesi
Alışveriş çilesi
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İnternete yüzde 100 zam
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Antalya'da 10 milyon turist rekoru
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
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“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
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Sn. Ersin Tatar, Avrupa’daki bir tur operatörünün müşterilerine 31 Ağustos’a kadar Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaması uyarısı turizm sektörünü etkilemesi bekleniyor. Bu konuda hukuki bir girişim olacak mı?

Sn. Fikri Ataoğlu, anlaşılan o ki yurt dışında yeterince kulis yapılmaması nedeniyle bazı tur operatörleri Güney Kıbrıs yönetiminin zorlamalarına boyun eğmek zorunda kaldı.

Sn. Olgun Amcaoğlu, İstanbul’da yapılacak Dünya Gıda Fuarı için ülkemizden 17 işletmenin bu fuara katılacak olması önemli bir gelişme. Zira geçmiş yıllarda bir elin parmaklarını geçmezdi işletme sayısı…

Sn. Hakan Dinçyürek, Maymun Çiçeği Salgınına karşı alınacak önlemler konusunda değerlendirme toplantısı yapılması yerinde bir hareket. Özellikle Afrika’dan gelecek öğrenciler konusunda çok dikkatli olmak lazım…

Sn. Bülent Dizdarlı, Kanal T’de yeni bir sağlık programı yapmaya başlamışsınız. Hade hayırlısı olsun. Sizin gibi değerli bir sağlıkçının engin bilgileri vatandaşa yol gösterici olacaktır…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere de ağırlık vermeye başlamışsınız. Önümüzdeki günlerde yapacağınız çocuklara yönelik sinema gecesi etkinliğiniz hayırlı olsun diyelim…

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