Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Avrupa’daki bir tur operatörünün müşterilerine 31 Ağustos’a kadar Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaması uyarısı turizm sektörünü etkilemesi bekleniyor. Bu konuda hukuki bir girişim olacak mı?

Sn. Fikri Ataoğlu, anlaşılan o ki yurt dışında yeterince kulis yapılmaması nedeniyle bazı tur operatörleri Güney Kıbrıs yönetiminin zorlamalarına boyun eğmek zorunda kaldı.

Sn. Olgun Amcaoğlu, İstanbul’da yapılacak Dünya Gıda Fuarı için ülkemizden 17 işletmenin bu fuara katılacak olması önemli bir gelişme. Zira geçmiş yıllarda bir elin parmaklarını geçmezdi işletme sayısı…

Sn. Hakan Dinçyürek, Maymun Çiçeği Salgınına karşı alınacak önlemler konusunda değerlendirme toplantısı yapılması yerinde bir hareket. Özellikle Afrika’dan gelecek öğrenciler konusunda çok dikkatli olmak lazım…

Sn. Bülent Dizdarlı, Kanal T’de yeni bir sağlık programı yapmaya başlamışsınız. Hade hayırlısı olsun. Sizin gibi değerli bir sağlıkçının engin bilgileri vatandaşa yol gösterici olacaktır…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere de ağırlık vermeye başlamışsınız. Önümüzdeki günlerde yapacağınız çocuklara yönelik sinema gecesi etkinliğiniz hayırlı olsun diyelim…