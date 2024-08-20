Sn. Ünal Üstel, partinizin Pazar günü gerçekleştirdiği ilçe, başkan, kadın kolları ve gençlik kolları seçimlerinde genelde sizi destekleyen adayların kazanmış olması moralinizi ikiye katlamış. Ancak kurultay bitmeden kutlama olmaz…



Sn. Oğuz Dursun, Mağusa İlçe Başkanı seçiminde tarafsız kalarak size güvenerek aday olan kişinin seçimden eli boş ayrıldığını duyduk. Anlaşılan koltuk kaygısı ağır bastı…



Sn. Özdemir Berova, LAÜ yakınındaki bir devlet arazisini LAÜ’ye devretmişsiniz. Eee son yıllarda aldığı öğrenci sayısındaki artış nedeniyle LAÜ’ye yeni binalar yapılması şart oldu…



Sn. İzlem Gürçağ, UBP’nin Girne seçimlerine sosyal medyadan yaptığınız yorum çok konuşulmuş. Anlaşılan siz de gemileri yakanlardansınız. Allah kolaylık versin…



Sn. Ceyhun Kırok, geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir açıklamada Çatalköy ve Esentepe bölgesinde kanser hastası sayısının oldukça arttığını ifade ederek bunun sebebini Teknecik’e bağladınız. İnşallah daha fazla insan mağdur olmadan bir çözüm yaratılır…



Sn. Sefa Karahasan, bugünlerde ardı ardına attığınız tweetler gündem oluyormuş. Tweetlerin görüntüleme sayısı da aylık 3 milyona yaklaşmış. Kıbrıs konusunda bir hareketlilik olacağı artık kesin gibi değil mi?

