Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Taşkent Şehitleri’ni anma etkinliğinde yaptığınız konuşmada Gazze’de yaşananların benzerinin burada yaşanması durumunda dünya devletlerinin sadece seyirci kalacağını ifade ettiniz. Ancak böyle bir duruma Türkiye’nin izin vermeyeceğini siz de biliyorsunuz değil mi…

Sn. Dr. Hakan Dinçyürek, Dünya Sağlık Örgütü Afrikada görülen Maymun Çiçeği salgınına dikkat çekiyor. Ülkemizde sayıları her geçen gün artan Afrikalı öğrenciler nedeniyle herhalde biz de bazı önlemler alacağız diye düşünüyoruz…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, 2024 yılını ‘Sosyal Hizmet Yılı’ ilan ettiğinizi açıkladınız. Ancak vatandaşlar ülkemizde başta yaşlılar olmak üzere sosyal hizmet bekleyen insanın o kadar çok olduğunu gördükçe bu söyleminizi pek inandırıcı bulmamışlar.

Sn. Murat Şenkul, Girne’nin en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri olan çok katlı otopark için imzaları atmanız çok güzel bir gelişme. İnşallah bu otopark en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılır…

Sn. Hasan Taçoy, yaklaşan kurultay nedeniyle bölge gezilerinizi hızlandırdınız. Ancak gördüğümüz kadarıyla istediğiniz o havayı arkanıza almış değilsiniz…Kolay gelsin…