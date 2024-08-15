

Sn. Ersin Tatar, Ortadoğu’da yaşanan gerilim ile ilgili Rum yönetiminin üstlendiği rolü nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Lübnan’a yapılacak İsrail harekatı sonrası yaşanabilecek gelişmeler endişe verici değil mi?



Sn. Ünal Üstel, Başbakanlığa bağlı Kıb-Tek’te yaşanan gelişmeler ve özellikle yakıttan kaynaklı arızalar burada ters giden bir şeyler olduğunu gösteriyordur. Acaba hükümet olarak Kıb-Tek’i özelleştirme hedefiniz doğrultusunda gözden mi çıkardınız? Zira kalitesiz yakıt alımları buna işaret ediyor.



Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler teslim ettikleri tahıl ürünlerinin ödemesinin ne zaman yapılacağını soruyor. Bir de bu yıl kurak olan bölgeler için ne yapılacak diye soruyorlar. Bizden iletmesi…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin 16 yıldır süren şampiyonlar ligi hasreti önceki gece Lille maçı ile devam etti. Bu durum herhalde moralinizi bozmuştur. Ama birgün mutlaka Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi kapısını aralayacaktır…



Sn. Ali Karavezirler, oğlunuz Hüseyin’i gerçekleştirdiğiniz bir aile düğünüyle evliler kervanına uğurlamışsınız. Allah mutluluklarını daim etsin diyelim…



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu’na bağlı küçük cimnastikci Nida Toko’nun Türkiye Milli Takımı’nın İstanbul’da yapacağı gelişim kampına çağrılması çok önemli bir gelişme. İnşallah olimpiyat hedefiyle çok daha güzel yerlere gelecektir.



