Sn. Dr. Hakan Dinçyürek, ülkemizde azımsanmayacak sayıda olan MS hastalarının sürekli kullandığı ve çok pahalı olan iki ilacın şu anada ülkede olmadığı bildirildi. Bu konuda bakanlık olarak hastalar için ne yapılıyor?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre ülkemiz üniversitelerine kayı hakkı kazanan öğrenci sayısı geçen yıla göre arttı mı yoksa düştü mü? Zira sahte diploma krizi üniversitelere güveni azaltmış olabilir…



Sn. Olgun Amcaoğlu, bu aralar sizi medyada göremez olduk. Özellikle kurultay sürecine girdiğiniz bu süreçte kimin tarafında olacağınız merakla bekleniyor.



Sn. Meryem Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na gerek radyoda gerek TV’de yıllarda büyük hizmetler vermiş olan Mustafa Öncü’nün vefatı herkesi üzdü. Allah rahmet eylesin, sizlere de Allah sabır versin…



Sn. Kudret Özersay, yolsuzluk dosyalarının üzerine ısrarla giderek polisten cevap istemeniz çok yerinde. Ancak polisin yolsuzluk dosyalarını Başsavcılığı’na iletmesine karşın bugüne kadar cezai işlem yapmaması düşündürücü…



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak yaz aylarını her alanda dolu dolu geçiriyormuşsunuz. Özellikle kültürel etkinliklerin ara vermeden devam etmesi çok güzel… Allah kolaylık versin…



