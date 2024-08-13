Sn. Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim yılının başlamasına yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre kalmasına karşın birçok okulumuzda inşaat işleri yeni başlarken, bazılarında ise yarıda kalmış vaziyette. Bu konuda müteahhitlerle masaya oturmanızda fayda var…



Sn. Erhan Arıklı, ülkemizin doğu bölgesindeki birçok anayol artık yol halinden çıkmaya başladı. Sürücülerin araçlarıyla adeta tarlada gidermiş gibi hissettikleri söyleniyor. Bu yolların tamir edilmesi için ne bekleniyor?



Sn. Dursun Oğuz, geçtiğimiz hafta başı itibariyle yürürlüğe giren muhaceret affı için başvurular ne durumda? Kaçak durumunda olan herhalde yüzlerce kişi başvuruda bulunmuştur.



Sn. Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin son günlerde Mağusa bölgesinde kan kaybettiği yönünde haberler alıyoruz. Seçim bölgeniz olan Mağusa’da partililerinizden tepki olarak partinizden ayrılması konusunda ne düşünüyorsunuz?



Sn. Emine Çimen Tuğlu, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin kapanış gecesi oldukça kalabalık olmuş. Özellikle İrem Derici konserine ilgi çok yoğunmuş. Bu arada İrem Derici’nin konser ücreti ne kadardı?



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli –Alayköy Belediyesi olarak gençliğe hizmet için olanakları en iyi şekilde kullanmaya devam ediyormuşsunuz. Birçok spor sahası yenilendi veya yeni yapıldı. Bölge halkı bu hizmetleri unutmayacaktır…



