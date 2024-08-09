Sn. Ersin Tatar, şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. yıldönümünde Erenköy’de bulunmak size ayrı bir gurur vermiştir diye düşünüyoruz. Bu arada Erenköy’e geçiş için ayrı bir kapı açılması talebiniz oldu mu?



Sn. Ünal Üstel, Olimpiyatlarda Yüksek Atlama branşında 10. Cu olmayı başaran Buse savaşkan ve antrenörüne 20 Cumhuriyet altını ödül verilmesi çok yerinde bir karar oldu. İnşallah devamı gelir…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ‘Sevgi Evi Projesi’nin hızla ilerlediğini görmek sizi herhalde mutlu etti. Bu arada Sınırüstü’nde yeniden inşaa edilen yaşlı bakım evinin son durumu nedir?



Sn. Hasan Taçoy, partinizin büyük kurultayı öncesinde yapılan köy, bucak ve ilçe örgüt başkanlığı seçimlerine yaptığınız itirazların birçoğu kabul edilmiş. Anlaşılan kıran kırana bir kurultay olacak…



Sn. Mustafa Naimoğulları, aldığımız duyumlara göre birçok küçükbaş hayvan üreticisi ellerinde kuzu ve oğlakların satılmayı beklediği ancak kimsenin aramadığı bildirildi. Bu durumda kuzu eti fiyatları düşüşe mi geçecek acaba…



Sn. Halil Kasım, Geçitkale Belediyesi olarak son günlerde bölgedeki esnaflara gönderilen vergi kağıtları esnafları çıldırtmış. Özellikle Hizmet Resmi adı altında istene ücreti gören esnaflar isyan etmiş. Bizden duymuş olmayın ama kimsenin de bunu ödeme niyeti yokmuş…



