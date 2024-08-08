Mesajınız var

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülke genelinde birçok ilkokul ve ortaokulda bina güçlendirme çalışmaları yapılıyormuş. Bu yapılan çalışmaları acaba kimler denetlemekte? Zira her müteahhit kendi kafasına göre yaparsa yine binalar tehlike arz edecektir… Bizden uyarması…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, bölgemizde gerginliğin her geçen gün tırmandığı bugünlerde deneyimli bir bakan olarak ülke olarak nasıl bir tutum içinde olmamız gerektiğini düşünüyorsunuz?

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak 2024 itibariyle en çok gelirin hangi daireden geldiğini biliyorsunuz herhalde… Bu gelirin herhalde büyük kısmı araç kayıttan gelmekte. Zira her ay binin üzerine araç satışı yapılmakta…

Sn. Yusuf Avcıoğlu, Teknecik Santrali’nde son zamanlarda sürekli kara dumanlar yükselmesinin sebebi kalitesiz yakıt mı? Yoksa makinelerin yıpranmış mı olması mıdır sebep?

Sn. Mehmet Harmancı, Dereboyunda başlayan kanalizasyon alt yapısı çalışmaları bölge esnafını iş yapamaz hale getirmiş diye şikayetler alıyoruz. Bu bölgedeki çalışma umarız çok uzun sürmez…

Sn. Hasan Sertoğlu, anlaşılan ülkede artık yeterince kaleci antrenörü bulunuyor. Zira kaleci antrenörlüğü için açılan kurs başvurularına yeterli sayı olmadığı için kurs iptal olmuş. Siz ne diyorsunuz bu işe?

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