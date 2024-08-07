Sn. Ünal Üstel, bu aralar Türkiye’ye gidip gelmeler sıklaşmaya başladı. Dün hem Kıbrıs İşlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşme yapmanız dikkat çekti.



Sn. Olgun Amcaoğlu, hayat pahalılığı oranı İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı için % 3,51 olarak açıklandı. Anlaşılan o ki yine yıllık enflasyon % 60’la civarında olacak. Siz ne dersiniz?



Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemize turist getirilmesi için seyahat acentelerine geçmişte teşvik veriliyordu. Şimdi bu uygulama devam ediyor mu? Yoksa teşvik olayı işe yaramadı mı dersiniz…



Sn. Ahmet Savaşan, partinizin Lefkoşa bölgesi örgüt kongrelerini yavaş yavaş yapıyorsunuz. Acaba nabız ne durumda? Gerginlik var mı partililerde?



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesine yatırımların hızla devam etmesi nedeniyle mali durumu en iyi olan belediyelerin başında geliyormuşsunuz. Neredeyse 0 borç ile yola devam ediyorsunuz. Acaba bölgeye yeni projeler var mı?



Sn. Hüseyin Duvarcı, Mağusa İlçe Başkanlığı için dün başvurunuzu yapmışsınız. Genç bir partili olarak bölgenizde seviliyormuşsunuz. Hade hayırlısı olsun…

