Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, dün hayırlısıyla partinizin başkanlık seçimleri için başvurunuzu yapmışsınız. Başvuru sonrasında yaptığınız açıklamalarda kendinize çok güvendiğinizi ortaya koymanız çok dikkat çekiciydi.



Sn. Erhan Arıklı, Anamur İskelesi’nin açılışı sonrasında hava muhalefeti nedeniyle gemiyle dönmek yerine uçakla dönmeniz pek de iyi bir izlenim olmamış. Bizden iletmesi…



Sn. Fikri Ataoğlu, verilen istatistiklere göre, ülkeye yabancı gelişi oldukça yüksek olmasına karşın otellerde konaklamanın çok beklentileri karşılamadığı belirtiliyor… Anlaşılan ülkeye gelen turistlerin çoğunluğu sitelerde yaşıyorlar… Siz ne dersiniz?



Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğiniz Pulya Festivali’ni acaba bu yıl düzenlemeyecek misiniz? Zira bu konuda ses seda yok…



Sn. Ahmet Tuğcu, dün sabahleyin tam gün grev yapacağınızı açıklarken, öğleye doğru grevi Cuma’ya kadar etelediğinizi duyurdunuz. Bu geri adımın sebebi nedir?



Sn. Soydan Sakallı, bir hafta ülke dışında olmanıza karşın, spor gündeminden hiç geri kalmamayı başarmışsınız. Sosyal medya gerçekten de çok farklı bir dünya değil mi?







