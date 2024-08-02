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Sn. Ersin Tatar, Ortadoğu ülkelerinde İsrail kaynaklı gerilimin tırmanması ülkemizde barışın değerini bir kez daha gözler önüne seriyor değil mi? Barış Harekatı sonrasında adada çatışmaların olmaması umarız uluslararası toplumun da dikkati çekiyordur.
 
Sn. Zorlu Töre, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’ya göndermiş olduğunuz mektupla Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini göz ardı etmemesini istemişsiniz. Samimi olursanız, bu sizce mümkün mü?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Ekonomi Bakanı olarak ülkede son günlerde marketlerde uygulanan fahiş fiyat politikaları konusunda başta market ve toptancılara bir uyarı yapmanızda fayda var…
 
Sn. Hüseyin Çavuş, aldığımız haberlere göre, bu seneki arpa hasadınızı daha TÜK’e teslim etmemişsiniz. Anlaşın sıkışıklığın bitmesi sonrasında teslime başlayacaksınız…
 
Sn. Ertuğ Nasıroğlu, Basketbol Federasyonu Başkanı olarak Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu’nca 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmanız sonrasında yapacağınız hamle merakla bekleniyor…
 
Sn. Kudret Özersay, Halkın Partisi olarak biraz daha halkın içine karışarak onlara varlığınızı hissettirmeniz durumunda ilk seçimlerde yeniden Meclis’e gireceğiniz konuşuluyor.
 
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