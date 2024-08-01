Sn. Ünal Üstel, vatandaşlar hükümet olarak daha önce açıkladığınız ülke genelinde başlatacağınızı açıkladığınız sosyal konut projeleri ne oldu diye soruyor. Bizden iletmesi…



Sn. Özdemir Berova, temmuz ayı maaşlarını ödemek için Maliye bu ay yine oldukça fazla bir borç almış. Yıl sonu itibariyle beklediğiniz bütçe açığının umarız üzerine çıkılmaz…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ülkeye getirilen yabancı işçiler konusunda oldukça kötü kokular yayılmaya devam ediyor. Bakanlık olarak bu kötü kokuları önlemek için temiz eller operasyonu yapmanızda fayda var…



Sn. Özlem Gürkut, Tıp-İş olarak sağlık Bakanlığı’na süre vererek hemşire kadrolarının iyileştirilmesini istemişsiniz. Sizde biliyorsunuz ki kelin ilacı olsa başına sürermiş…



Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa- Lefkoşa ana yolunda Çanakkale bölgesine giriş ve çıkışın düzenlenmesi amacıyla Gazimağusa- Lefkoşa Ana Yolu Ayrılma Katılma Şeritleri Projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlıyormuş. Umarız daha fazla sıkışıklığa neden olmaz…



Sn. Hüseyin Duvarcı, KTFF Başkavekilliği görevinizden siyasete atılacak olmanız nedeniyle istifa etmeniz çok yerinde. Ancak siyaset yerine spor alanında sizi üst noktalarda görmek isterdik. Hayırlısı diyelim, yolunuz açık olsun…

