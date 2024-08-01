banner913
banner932
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
21 0
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
22 0
 
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
16 0
Rengarenk bir festival
Rengarenk bir festival
22 0
“Liderlik sorunu var”
“Liderlik sorunu var”
39 0
11 yıllık çevre felaketi!
11 yıllık çevre felaketi!
27 0
Bu da oldu!
Bu da oldu!
35 0
banner1032

Mesajınız Var

banner1020

banner974
Mesajınız Var
banner971
Sn. Ünal Üstel, vatandaşlar hükümet olarak daha önce açıkladığınız ülke genelinde başlatacağınızı açıkladığınız sosyal konut projeleri ne oldu diye soruyor. Bizden iletmesi…
 
Sn. Özdemir Berova, temmuz ayı maaşlarını ödemek için Maliye bu ay yine oldukça fazla bir borç almış. Yıl sonu itibariyle beklediğiniz bütçe açığının umarız üzerine çıkılmaz…
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ülkeye getirilen yabancı işçiler konusunda oldukça kötü kokular yayılmaya devam ediyor. Bakanlık olarak bu kötü kokuları önlemek için temiz eller operasyonu yapmanızda fayda var…
 
Sn. Özlem Gürkut, Tıp-İş olarak sağlık Bakanlığı’na süre vererek hemşire kadrolarının iyileştirilmesini istemişsiniz. Sizde biliyorsunuz ki kelin ilacı olsa başına sürermiş…
 
Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa- Lefkoşa ana yolunda Çanakkale bölgesine giriş ve çıkışın düzenlenmesi amacıyla Gazimağusa- Lefkoşa Ana Yolu Ayrılma Katılma Şeritleri Projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlıyormuş. Umarız daha fazla sıkışıklığa neden olmaz…
 
Sn. Hüseyin Duvarcı, KTFF Başkavekilliği görevinizden siyasete atılacak olmanız nedeniyle istifa etmeniz çok yerinde. Ancak siyaset yerine spor alanında sizi üst noktalarda görmek isterdik. Hayırlısı diyelim, yolunuz açık olsun…
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.