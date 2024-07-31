Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, yeni cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde çalışmalar ne durumda? Acaba görev süreniz sona ermeden burada görev yapma şerefine nail olabilecek misiniz?



Sn. Hakan Dinçyürek, birinci basamak sağlık hizmetlerini etkinleştirme çalışmalarınız kapsamında Esentepe Sağlık Merkezine yaptığınız ziyarette herhalde eksiklikleri yerinde gördünüz. Hızla gelişen bir bölge olan Esentepe bizce çok daha kapsamlı bir sağlık merkezini hak ediyordur…



Sn. Erhan Arıklı, Girne ve Gazimağusa limanlarında elleçleme yani gemi yükleme – boşaltma işleri için açılması planlanan ihalenin uluslararası çıkılmaması gerektiği konusunda bir gemicilik şirketi tarafından açıklama yapıldı. Anlaşılan bakanlığınız bu yönde bir adım attı…



Sn. Behçet Çelebi, YKS sınav sonuçları kapsamında öğrencilere tercihler konusunda yardımcı olmak amacıyla Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Danışma Ekibi inşallah öğrencilere faydalı olacaktır. Böyle bir ekibe okullarda da ihtiyaç var…



Sn. Süleyman Gelener, Eğitim Bakanlığı’nın kadrolu öğretmenlere ödenmesi gereken ücretleri, teknik bir hata bahanesiyle Nisan ayından beridir ödemediğini iddia ettiniz. Acaba bu ücret ne kadardır?



Sn. Mehmet Harmancı, Dereboyu bölgesinde başlayan kanalizasyon çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde Gönyeli bölgesinde oldukça yoğun trafik olmasından dolayı sürücüler adeta çıldırmış. Bu bölgede çalışmalar inşallah hızlı ilerler…

