Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, son seçimli kurultayda başkan seçilen Faiz Sucuoğlu aday olmayacağını ve istikrar istediğini açıklayarak size açık destek vermiş. Anlaşılan yarış 3 aday arasında geçecek.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi arasında yapılan işbirliği protokolü ile özel gereksinimli bireylere meslek kazandırma eğitimi verilecek olması çok güzel bir girişim. Hayırlısı olsun…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail ile Lübnan arasında artan gerilim bölgede savaşın daha da büyüyeceğinin sinyallerini veriyor. Acaba Lübnan’da vatandaşlarımız var mı? Onlara Lübnan’ı terke etmeleri konusunda uyarı yapıldı mı?



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli gençleri için uzun zamandan beridir yaşanılan saha sorununu çözme adına yaptırdığınız sentetik çim saha projesinin sonuna gelinmiş. Hade hayırlısı olsun…



Sn. Ferhat Sakallı, Atletizm Federasyonu bünyesinde Konya’da yarışmalara katılan genç atletlerimizin başarısı oldukça gururu verici. Bu başarılar gençlerimizin gelecekte neler yapabileceğini gösteriyor…



Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi sınırları içindeki Güvercinlik köyü takımının 30 yıl sonra yeniden BTM 1. Lige yükselmesinde büyük payınız varmış. Final gecesinde de tribünlerde yerinizi alarak destek vermeniz dikkatlerden kaçmadı…

