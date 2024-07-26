Sn. Ersin Tatar, artık yurt dışı ziyaretlerinizi herhalde KKTC’nin tanınması için yapmanızda fayda var. Zira iki ayrı devlet söyleminizin yerine gelmesi için KKTC’nin tanınması gerek. Allah kolaylık versin…



Sn. Olgun Amcaoğlu, UBP Kurultayı’nda başkanlık için aday olmaya karar verdiğinizi açıkladınız. Hayırlısı olsun. Ancak son iki ay kala çalışmaya başlamanız pek fayda etmeyecektir…



Sn. Dursun Oğuz, Kırsal Kesim Arsası alan gençler bu arsaların değerlerini ödemek için başvurdukları zaman kendilerine verilen rakamlar büyük sıkıntı yaratmış. Bu konuda başbakan ile bir görüşme yapacağınız bilgisi geldi… Hayırlısı olsun…



Sn. Katip Demir, bölgenizdeki köylerden Yıldırım köyünde geçtiğimiz Ocak ayı sonunda yaşanan sel felaketi nedeniyle yıktırdığınız köprünün yerine yapılması planlanan asfalt 6 aydır yapılmamış. Bunu yapmak çok mu zor?



Sn. Berkem Korbay, kanserle mücadelenizden başarıyla ayrılmanız sonrasında eşinizi hamile olduğunu öğrenmeniz herhalde sizi mutluluktan uçurdu. Hayırlısı olsun diyelim…



Sn. Halil Kasım, Geçitkale Günay Spor Kulübü’ne transfer edilen Türkiyeli golcü İlyas Yılmaz’ın transferinde önemli katkınız olmuş. Bizce kurşunları erken harcamayın zira Serdarlı için de ihtiyaç olacak…

