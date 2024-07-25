Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak en acil olarak yapmanız gereken icraat Teknecik Elektrik Santrali’ne yeni yatırımlar. Zira üretim artmazsa ülkede birçok bölgenin karanlık kalma riski artıyor…



Sn. Erhan Arıklı, aldığımız duyumlara göre, bakanlığınıza bağlı Posta Dairesi’nde etkin bir denetim yaptırmışsınız. Sonuç olarak bilinen gerçeklerle bir kez daha yüzleşmişinizdir herhalde…



Sn. Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı vekili olarak mı yoksa Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak mı daha fazla görev yaptığınız konusunda bir araştırma yaptınız mı? Zira sizi Cumhurbaşkanı vekili olarak daha çok görüyoruz…



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak özellikle kanalizasyon alt yapısını bu yıl sonuna kadar Lefkoşa genelinde tamamlama niyetinde olduğunuz görülüyor. Allah kolaylık versin diyoruz…



Sn. Hasan Sertoğlu, kadim dostunuz merhum Süleyman Göktaş’ın cenaze töreninde oldukça moralinizin bozuk olduğu görüldü. Allah gani gani rahmet eylesin…



Sn. Salih Işık, U-14 Ligi şampiyonu Çetinkaya ile Türkiye U-14 Gelişim Ligi şampiyonu Altınordu takımlarının 4 Eylül’de yapacakları karşılaşmada sizin payınız oldukça büyükmüş. İnşallah böyle organizasyonların devamı gelir…



